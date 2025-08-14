Finalmente la Scaloneta no se medirá ante México en los partidos que estaban pautados para octubre

Luego de disputar el tramo final de las Eliminatorias Conmebol, la Selección Argentina tiene planeado celebrar dos partidos amistosos en el mes de octubre que servirán de preparación para a el siguiente Mundial del 2026.

Si bien, en un inicio México se convertiría en el rival a enfrentar en esta fecha, con el paso de los días se confirmó que el campeón del mundo tendrá que buscar un nuevo oponente ante la negativa del conjunto verde.

A pesar de esta situación, la intención que tiene la cúpula dirigencial de la AFA es que el conjunto conducido por Lionel Scaloni pueda tener un rodaje importante y que servirá para que sus jugadores lleguen en las mejores condiciones para la defensa del campeonato.

Lo cierto es que los enfrentamientos ante Venezuela y Ecuador servirán para probar algunas alternativas y de este modo sumar algunos futbolistas que se sumarán al combinado nacional que jugará la Copa del Mundo el próximo año.

Se debe agregar que de los juegos que se disputarán en Chicago y Nueva Jersey durante octubre, el campeón del mundo disputará dos juegos ante Angola y Qatar respectivamente.

Con el cumplimiento de dichos enfrentamientos, el equipo de Scaloni estará atento a la realización del sorteo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Fuente: 442