Independiente no levanta y quiere la revancha: ¿cuándo jugará la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana?

Luego de empatar con River por el Torneo Clausura, Independiente volvió al juego y esta vez fue por la Copa Sudamericana, donde perdió ante la Universidad de Chile.

Los dirigidos por Julio Vaccari no pudieron ante una U que fue determinante en su casa y que incomodó a los argentinos durante todo el partido.

A raíz de esta derrota, el Rojo deberá dar vuelta la serie, por lo que los hinchas oriundos de Avellaneda se preguntan...

¿Cuándo volverá Independiente a la Copa Libertadores?

Luego del encuentro que se disputó en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Santiago de Chile, Independiente volverá al país y tendrá tres días para descansar de cara a su próximo partido.

Antes de la vuelta por Copa Sudamericana, el Rojo deberá visitar a Vélez en el José Amalfitani de Liniers, en el marco de la quinta jornada del Torneo Clausura. El encuentro se disputará el siguiente sábado a las 20:30 horas.

Una vez finalizada la fecha del fútbol local, Independiente recibirá a Universidad de Chile en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, donde ambos equipos definirán al vencedor del boleto a cuartos de final. El partido se jugará el miércoles 20 de agosto a las 21:30 horas.

Fuente: 442