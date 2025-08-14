Newell´s sacó boleto a cuartos de Copa Argentina: en una lluvia de goles, venció 3-2 a Atlético Tucumán

Los octavos de final de la Copa Argentina avanzaron con un partidazo de miércoles: Newell´s derrotó 3-2 a Atlético Tucumán y se clasificó a los cuartos de final.

Desde el Estadio Padre Ernesto Martearena, en la provincia de Salta, ambos equipos dieron un grato show de fútbol que estuvo caracterizado por una lluvia de goles de todos los tipos

Más allá del intento del Decano, fueron los dirigidos por Cristian Ogro Fabbiani quienes se llevaron el triunfo y el boleto a los cuartos de final del torneo nacional.

El encuentro estuvo muy parejo tanto en el primer como en el segundo tiempo: fue un ida y vuelta constante, un duelo que podía ser para cualquiera, pero terminó siendo para los Leprosos, que fueron un poco más eficaces que sus rivales.

Con esta victoria, los Rojinegros avanzaron a la siguiente instancia, donde se enfrentarán cara a cara con Belgrano de Córdoba, que viene de dar el batacazo ante Independiente de Avellaneda. El partido podría disputarse el próximo 27 de septiembre.

Lluvia de goles en el primer tiempo

Sin lugar a dudas, los primeros 45 minutos fueron de altísima intensidad y parecieron de película. Luciano Lollo y Gonzalo Maroni marcaron para los Leprosos, mientras que Miguel Brizuela y Mateo Coronel lo hicieron para el Decano.

Newell´s se llevó el partido en el segundo tiempo

Cuando todo parecía que el encuentro se iba a ir a los penales debida a la alta intensidad de ambos equipos, fue el equipo de Rosario quien se terminó llevando el boleto a los cuartos de final.

El reloj marcó los 60 minutos del segundo tiempo y apareció Carlos González Espínola para anotar el 3-2 definitivo: la aguantó en el área y, tras una media vuelta, estampó el gol de la victoria.

Fuente: 442