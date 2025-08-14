Detuvieron al jefe de la barra de Rosario Central: lo acusan de integrar una banda sospechada de dos crímenes

Lautaro “Laucha” Ghiselli, jefe de la barra de Rosario Central, fue detenido este miércoles en el marco de un gran operativo policial. Está acusado de integrar una banda llamada “Los Menores”, que está sospechada de haber participado en dos asesinatos.

Ghiselli fue detenido en un departamento de la calle Salta al 2400, en el barrio Pichincha de Rosario. En el lugar se secuestraron una camioneta Volkswagen Amarok, dinero en efectivo, teléfonos celulares, tarjetas y un carnet de socio de Rosario Central.

El actual jefe de la barra del Canalla asumió el liderazgo tras el asesinato de Andrés “Pillín” Bracamonte, histórico referente durante 30 años, y está vinculado con “Los Menores”, una banda narco sospechada de haber participado en ese homicidio y en el de Daniel Atardo, ocurrido el pasado 9 de noviembre.

El megaoperativo incluyó 17 allanamientos en distintos puntos de Rosario. El procedimiento fue llevado adelante por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en el marco de la Ley Antimafia y del Plan Bandera del Ministerio de Seguridad Nacional.

Durante los procedimientos también se incautaron 4 cargadores de pistola, 67 cartuchos calibre 9 mm, bolsas con cocaína, y más celulares.

Ghiselli quedó incomunicado y la Justicia ordenó realizar pericias urgentes sobre los teléfonos secuestrados, que podrían revelar más conexiones entre la barrabrava, el narcotráfico y otras redes criminales de la ciudad.

Fuente: TN