Julieta Prandi contó cómo reaccionaron sus hijos tras la condena a Claudio Contardi

Julieta Prandi contó cómo reaccionaron sus hijos después de que el Tribunal en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana condenara a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género.

“Ellos no quieren verlo y fue comprobado por el servicio de la niñez”, dijo la actriz sobre los nenes.

Luego, enfatizó: “A ellos se les hizo un montón de entrevistas con psicólogos de la Justicia y por voluntad de los menores no lo ven y nadie puede obligar a un menor a revincularse si ellos no lo desean. Ellos son libres, si quisieran verlo pueden hacerlo, nunca les prohibí“.

“Solo es su padre biológico, pero nunca se acercó, ni hizo nada por proveer su educación, alimentos, cuidado, es violento y mis hijos han contado eso. Ellos están en crisis, están cayendo, el más grande sobre todo está entendiendo la gravedad de los hechos. No hay otra causa".

Fuente: TN