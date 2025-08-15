El Centro Comercial celebra el recambio de veredas

El CCIRR celebra con satisfacción el importante paso que se ha dado para concretar la tan esperada obra de recambio de veredas en el boulevard Santa Fe, eje central del microcentro rafaelino y del Centro Comercial Abierto (CCA) Paseo del Centro, espacio que la entidad integra y viene fortaleciendo junto a los comerciantes del sector, otras instituciones y el Estado local.



Se trata de un proyecto que durante muchos años fue postergado, a pesar de su relevancia estratégica, no solo para la actividad comercial que se desarrolla en esa zona, sino para la ciudadanía en su conjunto, ya que representa el epicentro histórico de la vida cultural rafaelina.



La validación del proceso administrativo y la inminente ejecución de la obra significan un avance concreto para consolidar la revitalización que necesita el área. En este sentido, las mejoras que se llevarán adelante impactarán positivamente en la accesibilidad, la seguridad peatonal y la experiencia de quienes recorren y eligen este sector de la ciudad para realizar sus compras, trabajar o disfrutar.



“Sabemos que aún queda mucho por hacer, y por eso consideramos fundamental que las etapas siguientes se desarrollen con agilidad, planificación y un enfoque colaborativo, para evitar demoras innecesarias y reducir al mínimo posible el impacto sobre la actividad comercial durante su ejecución”, destacaron desde el CCIRR.



“Ratificamos nuestro compromiso con el desarrollo y la mejora continua del espacio público, convencidos de que una ciudad con infraestructura moderna, pensada para el comercio y las personas, es una ciudad con más oportunidades para todos”, cerraron.