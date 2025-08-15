Central Córdoba se llevó el primer duelo de argentinos: derrotó 1-0 a Lanús en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

Central Córdoba lo dio todo en su casa: por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el Ferroviario derrotó 1-0 a Lanús.

Desde el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, los dirigidos por Omar De Felippe fueron sólidos como locales y lograron una gran ventaja para definir la serie en el sur de la provincia de Buenos Aires.

A pesar de que el Granate mostró más ímpetu en el primer tiempo, el Ferroviario salió decidido en la segunda mitad y se llevó una ventaja invaluable ante su gente

En los primeros minutos de la segunda mitad, un centro desde un tiro de esquina le quedó a Gastón Verón, quien controló con la rodilla izquierda, se acomodó para su pierna derecha y anotó el 1-0 final.

Luego de ese tanto, el Ferroviario se dedicó a defender el resultado y lo logró. De esta manera, ambos equipos definirán la serie y el boleto a los cuartos de final el próximo jueves 21 de agosto en el Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez.

Primer tiempo sin goles en Santiago del Estero

Los primeros 45 minutos entre Central Córdoba y Lanús fueron una lucha de tensiones. De todas maneras, el "Granate" se mostró con buena actitud y estuvo cerca del primer tanto.

Luego de un tiro libre que terminó en el área del Ferroviario, Dylan Aquino enganchó la pelota en el área rival, pero Alan Aguerre sacó una estupenda mano para mantener el 0-0.

Fuente: 442