Los Pumas con formación confirmada para enfrentar a los All Blacks en Córdoba

Los Pumas confirmaron su formación para enfrentar a Nueva Zelanda el próximo sábado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Argentina tiene una cita con la historia recibiendo a los All Blacks en el inicio de una nueva temporada del Rugby Championship.

Felipe Contempomi dio a conocer los 23 citados para intentar dar el golpe, y confirmó a los 15 titulares.

Los Pumas en Córdoba

La Selección Argentina alineará a Mayco Vivas, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía.

Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Joel Sclavi, Guido Petti, Juan Martín González, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras y Justo Piccardo iniciarán como suplentes.

Los Pumas vs All Blacks por Rugby Championship: hora y cómo ver el partido en vivo

Los Pumas y los All Blacks se enfrentarán el próximo sábado 16 de agosto desde las 18:10 hs en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

La primera semana del Rugby Championship comenzará más temprano, desde las 12:10 hs, con el duelo que disputarán Sudáfrica y Nueva Zelanda en Johannesburgo.

Argentina volverá a enfrentar a Nueva Zelanda el próximo sábado 23 de agosto en Vélez.

