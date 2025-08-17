¿A qué hora es la final de Cincinnati entre Sinner y Alcaraz?

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz renovarán su rivalidad en la final del Cincinnati Open 2025, que se disputará el lunes a las 3 p. m. EDT/9 p. m. CEST.

El partido del lunes será su cuarto encuentro consecutivo en una final de torneo. Sinner ganó su último enfrentamiento en Wimbledon, donde el italiano derrotó a Alcaraz en cuatro sets para levantar el trofeo. Con esta victoria, mejoró su balance a 5-8 en su serie Lexus ATP Head2Head

Sinner, el No. 1 del PIF ATP Ranking, lleva una racha de 26 victorias consecutivas en pista dura. El vigente campeón aspira a ganar su quinto título Masters 1000 y el 21º de su carrera. Alcaraz, que tiene un récord de 53-6 en la temporada según el índice de victorias y derrotas Infosys ATP, disputará su séptima final consecutiva y la No. 29 a nivel de circuito, y busca su primer trofeo en Cincinnati. Ambos jugadores están prendidos en una reñida lucha por el ATP Year-End No. 1 presented by PIF.

Fuente: atptour