El testimonio de un atleta argentino que salió campeón y no tiene elementos para competir: “Parece un chiste”

Juan Manuel Arrieguez sumó una nueva medalla de oro para la delegación argentina en los Juegos Panamericanos Junior 2025 que se desarrollan en Asunción. Con un gran lanzamiento, se subió a lo más alto del podio en lanzamiento de bala. Sin embargo, en una entrevista posterior reveló una situación impensada: no cuenta con los elementos mínimos para entrenar y competir en su disciplina.

Va a parecer un chiste, pero no tengo balas. Las que tengo son prestadas”, dijo en diálogo con TyC Sports el joven nacido en Chillar, provincia de Buenos Aires.

Posteriormente contó que Germán Lauro, un histórico del atletismo argentino, fue quien le prestó las dos balas que usa para competir.

“Es un orgullo para mí poder entrenar con cosas que él utilizó, pero sería genial tener una bala propia para tener la confianza de que, a donde vaya, voy a tener la bala que yo quiero”, explicó.

Bajo una persistente lluvia, Arrieguez hizo un lanzamiento de 18.39 metros y dejó atrás a los brasileros Vinicius Avancini (18.31) y Alessandro Soares (17.97). No solo se consagró campeón de la competencia, sino que también logró la clasificación a los Panamericanos de Lima 2027.

“Como dice mi entrenador (Julio Piñeiro), uno no elige las condiciones en las que compite y que uno tiene que estar preparado para todo, creo que hoy estuvimos preparados para todo”, dijo el atleta que ganó la medalla de oro en declaraciones al portal de Deportes oficial de la Argentina.

Y agregó: “Para mí representar a la Argentina y escuchar el himno me llena el pecho de orgullo, es de esas cosas que pesan”.

Fuente: TN