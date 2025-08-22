Lanús remontó ante Central Córdoba y clasificó por penales a cuartos de la Copa Sudamericana

Lanús dio vuelta la historia ante Central Córdoba y tras victoria por la mínima del conjunto santiagueño en el Madre de Ciudades. El Granate tuvo premio a su empuje y forzó penales al empatar cuando faltaban pocos minutos para el final.

El equipo de Mauricio Pellegrino está en cuartos de final y se las verá mano a mano con Fluminense, el mejor equipo sudamericano del último Mundial de Clubes.

Lanús tomó la iniciativa en la primera mitad

El Granate necesitaba ganar y salió a buscar el gol con empuje y algo de fútbol, pero sin precisión en la zona caliente.

Un par de tiros por encima del travesaño fueron los avisos de la acción más clara de la etapa inicial: un remate de Franco Watson que José Florentín salvó sobre la línea.

El Granate tuvo premio al empuje y empató la serie cerca del final

Con vocación ofensiva y sin dejar nunca de empujar transitó Lanús el complemento. Central Córdoba se sintió cómodo esperando en campo propio, e incluso tuvo algún espacio para lastimar sobre el cierre.

Pero Lanús tuvo su premio, y una buena excursión ofensiva de Armando Méndez terminó con centro atrás para Dylan Aquino, autor del gol del empate.

Lanús se clasificó a cuartos de final en los penales

Lanús logró estirar el envión del agónico empate hasta los penales, dominando la definición de principio a fin. Gastón Verón falló el primer remate de Central Córdoba y el arquero Nahuel Losada atajó el segundo, sobre Brian Cufré.

Lanús no falló ninguno, metieron Bou, Izquierdoz, Marcich y Marcelino Moreno, autor del definitivo.

Fuente: 442