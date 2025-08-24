Manuel Lanzini rompió el silencio tras su salida de River: "Los últimos meses fueron un poco duros"

Aunque parecía que iba a tener rodaje, el tercer ciclo de Manuel Lanzini en River no fue el esperado y esta semana se convirtió en nuevo refuerzo de Vélez, donde ya fue presentado oficialmente.

En ese sentido, el oriundo de San Antonio de Padua participó de una conferencia de prensa, donde fue consultado sobre su salida del club y fue contundente.

"Los últimos meses fueron un poco duros, porque a uno no le gusta estar apartado. Pero bueno, es así, son cosas de la vida, del fútbol, decisiones que tienen que tomar", explicó el mediocampista ofensivo.

Luego, sobre su relación con Marcelo Gallardo, agregó: "Tuvimos una charla con Marcelo, me comunicó lo que él pensaba y el resto fue lo que pasó".

Cabe recordar que el futbolista no era tenido en cuenta en River y había sido marginado por Marcelo Gallardo, una situación que resultó clave para que el futbolista y el club decidieran su salida.

Es por eso que el ex West Ham de Inglaterra firmó contrato con los Fortineros por un año y cuatro meses, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.

Fuente: 442