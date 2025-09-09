Racing alcanza la final del Mundial de Clubes Juvenil Sub-18 tras vencer a Real Madrid

Racing Club hizo historia al derrotar 2-1 a Real Madrid en las semifinales del Mundial de Clubes Juvenil Sub-18. Los goles de Bautista Pérez y Aquiles Mansilla llevaron a la Academia a la final, que se disputará el miércoles 10 de septiembre a las 17 horas (hora argentina), frente al ganador del encuentro entre Barcelona y Palmeiras.

El partido comenzó con un error en la salida del equipo español, lo que permitió a Bautista Pérez rematar desde media distancia. El arquero del Real Madrid falló en su intento de detener el disparo, y Racing se puso en ventaja 1-0.

En la segunda mitad, una nueva descoordinación en la defensa del equipo español dejó a Aquiles Mansilla con el arco vacío, permitiéndole anotar el segundo gol. Aunque Real Madrid descontó con un tanto de Alejandro Mora cerca del final, no logró empatar.

Con este triunfo, Racing sigue su camino hacia el título internacional juvenil, mientras que Real Madrid queda eliminado tras haber vencido a River en los cuartos de final en un partido polémico.