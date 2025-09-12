Pullaro analiza la derrota libertaria

La reciente derrota de los libertarios en las elecciones de la provincia de Buenos Aires ha tenido consecuencias significativas para el panorama político argentino. Un resultado adverso en un distrito menor se mide de manera diferente que en un área densamente poblada como la provincia, que alberga a 17 millones de habitantes. En este contexto, la política de Javier Milei ha tenido un efecto particularmente negativo en Santa Fe, al eliminar las obras públicas y detener las transferencias de coparticipación.

El gobernador santafesino, Maximiliano Pullaro, ha mantenido una postura ambigua ante el gobierno nacional, sugiriendo que el Estado juega un papel fundamental en la economía, en contraste con las políticas de Milei. A pesar de criticar la falta de inversión en su provincia, Pullaro ha respaldado en diversas ocasiones las iniciativas del libertario en el Congreso, lo que le ha generado acusaciones de oportunismo por parte de su oposición en Santa Fe.

El apoyo contundente del conurbano a la fórmula del peronismo, encabezada por Axel Kicillof, revela una nueva dinámica electoral. Kicillof, quien ha llamado a dejar de demonizar al peronismo, ha dejado claro que el partido no es responsable de todos los males del país. A su vez, Pullaro se ha apresurado a leer los resultados como una advertencia para el gobierno nacional, enfatizando que la falta de gestión no lleva a un futuro positivo.

En un panorama donde la coalición de radicalismo, PRO y socialismo se presenta como una alternativa, se vislumbra un posible reordenamiento electoral. A medida que las elecciones de octubre se acercan, tanto Pullaro como el resto de los gobernadores han comenzado a forjar alianzas en respuesta a los efectos de la política de Milei. Gobernadores como Martín Llaryora y Claudio Vidal se han unido en un bloque llamado Provincias Unidas, que busca enfatizar la importancia del interior productivo frente al centralismo.

La reciente victoria del peronismo no solo reconfigura las opciones políticas en Argentina, sino que también abre un espacio para el diálogo entre Pullaro y Kicillof. Ambos políticos comparten una preocupación común por los problemas económicos y sociales que enfrenta la región, y sus interacciones podrían facilitar una cooperación que desafíe a los sectores más extremos de la política.

El triunfo en Buenos Aires ha actuado como un "reseteo" para el sistema político, evidenciando que el apoyo libertario, si bien fue fuerte en su momento, ha comenzado a desvanecerse. A medida que se aguarda el resultado de futuras elecciones, el reagrupamiento de los gobernadores podría dar lugar a una nueva fuerza política que combine intereses tanto del interior como del conurbano y ofrezca una alternativa viable frente a los partidos tradicionales.