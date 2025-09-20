Sabrina Rojas hizo un comentario letal sobre Griselda Siciliani en vivo e incomodó a sus compañeros

Sabrina Rojas nunca ocultó su aversión por Griselda Siciliani, a quien acusa de ser la tercera en discordia, en medio de su relación con su expareja, Luciano Castro. De hecho, cada vez que puede, mantiene públicamente su posición sobre la protagonista de Envidiosa.

Este jueves, la actriz conducía junto con Augusto Tartúfoli el ciclo Pasó en América cuando Álvaro Navia contó cómo fue su primer flechazo con Vanina Escudero. En su relato, explicó por qué no pudo acercarse a ella con intenciones románticas en un principio y alertó a Sabrina: “Yo no le quería decir nada porque ella estaba en pareja y yo estaba en otra cosa”.

Con su característica frontalidad, Rojas exclamó “¡Ah, pero qué Siciliani que sos!”. El comentario desencajó a Tartúfoli, a Martín Salwe que estaba junto a Navia y a Natalie Weber. “¡Estamos al aire, Sabrina!”, reaccionó Tartu y ella, intentando desentenderse, solo llegó a responder: “Pensé que era grabado”.

Sabrina Rojas hundió a Wanda Nara y contó qué fue lo peor que le hizo durante la despedida de Messi

La conductora Sabrina Rojas fulminó a Wanda Nara por algo que ocurrió durante el partido que la Selección argentina le ganó a la de Venezuela, por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En su programa Pasó en América (América), la exmodelo dijo que la empresaria le pasó por al lado y la ninguneó completamente en el estadio Monumental.

Sabrina Rojas contó que siempre tuvo “buena onda” con Wanda Nara cada vez que se encontraban. “Nosotros nos conocemos de chiquitas, viste, de desfiles. Siempre me la he cruzado”, dijo.

Entonces, agregó: “Después yo hice una novela y ella era contratada por Telefe y vino a hacer unas participaciones y hablamos. ‘Qué lindo tus hijos, qué lindo los tuyos’, porque la verdad que son hermosos los hijos de Wanda y las hijas. Y después alguna vez me escribió por Instagram por algo, pero muy buena onda”.

La conductora expresó que sospecha que la reciente enemistad se dio desde que ella empezó a dar sus puntos de vista acerca de la vida en las redes de Wanda. “Resulta que ella no para de hacer cosas para que todos opinemos. Y yo no soy chupamedia ni de Wanda, ni de Icardi, ni de la China. Yo simplemente, según los líos, opino. Para eso estamos acá”, lanzó.

Rojas dijo que Zaira y Andrés Nara, que también estaban mirando el partido en el Monumental, la saludaron cuando pasaron por el lugar en el que estaba sentada ella. Wanda, sin embargo, ni la vio. “¿Por qué no te saluda Wanda a vos?“, la preguntaron.

”No sé. Creo que ellos tienen como mucha individualidad", sostuvo. “¿Hubo contacto visual? ¿Se vieron a los ojos?“, indagaron sus panelistas. ”No, no. Me pasó por encima", remarcó. En ese momento, Sabrina Rojas y todo el equipo del programa recrearon el momento en el que la presentadora se cruzó con la empresaria.

