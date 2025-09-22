El streamer Brunenger se accidentó en la Autopista Panamericana

Bruno Kruszyn, conocido como Brunenger, uno de los streamers más influyentes de Argentina, protagonizó un accidente automovilístico en la Autopista Ingeniero Pascual Palazzo (Panamericana) tras un extenso stream por su cumpleaños. El incidente ocurrió el domingo alrededor de las 7 de la mañana, a la altura de la calle Paraná, cuando dos vehículos colisionaron, dejando al menos dos personas heridas.

Según información recabada por Teleshow, uno de los ocupantes quedó atrapado en el automóvil, lo que requirió la intervención de peritos y equipos de rescate. Durante el operativo, la calzada se vio reducida hasta las 9 de la mañana, generando complicaciones en el tráfico.

Las imágenes del choque se difundieron rápidamente en redes sociales, generando gran preocupación entre los seguidores de Brunenger, quienes no contaban con información sobre su estado. Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu y amigo del streamer, compartió en X (anteriormente Twitter) que había hablado con la familia de Bruno y que, aunque el accidente fue grave, todos estaban bien. Coscu aclaró también que Brunenger no conducía al momento del impacto.

El vehículo involucrado fue un Jeep Grand Cherokee SRT, distintivo por su ploteo en rojo y negro, mientras que el otro automóvil era un Renault Mégane III Hatchback de color negro.

Este accidente no es el primero que enfrenta Kruszyn, quien tiene un historial de maniobras imprudentes al volante. En varias ocasiones, sus seguidores han capturado videos donde se le ve manejando peligrosamente. En diciembre de 2024, un clip viral mostró a Brunenger conduciendo distraído, lo que casi causa un choque frontal.

Además, hace seis meses, estuvo involucrado en otro accidente en el Autódromo de Buenos Aires, donde, tras una maniobra errática, colisionó con un Volvo en una curva. A pesar de la gravedad de estos incidentes, afortunadamente no se registraron lesiones graves en ninguna de las ocasiones.