La promesa del Inter de Miami II que aspira a bebutar con Messi

Lionel Messi y el Inter de Miami están en un momento decisivo de la temporada, no solo en la MLS, sino también en su equipo de reservas. Uno de los nombres destacados en Miami II es Mateo Saja, hijo del reconocido arquero argentino Sebastián "Chino" Saja, quien fue entrenador de arqueros del club meses atrás.

Mateo ha emergido como un delantero clave en el Inter de Miami II, convirtiéndose en una figura fundamental para el equipo dirigido por Cristian Ledesma, que busca su primer título en la MLS. A sus 18 años, el joven delantero se ha destacado en la categoría de reservas, generando expectativas sobre un posible debut junto a Messi.

Sebastián Saja dejó el club recientemente tras un cambio en la dirección técnica, y Mateo decidió quedarse en Miami, donde ha comenzado a forjar su propia carrera. Hasta ahora, sus estadísticas son contundentes: en 26 partidos, ha anotado 11 goles, con un 75% de efectividad en los pases y una asistencia, un rendimiento impresionante para un jugador tan joven.

La franquicia todavía está en proceso de desarrollo, pero Saja se está posicionando para ascender al primer equipo. Su contrato actual finaliza el 31 de diciembre, y se especula con la posibilidad de una renovación que asegure su permanencia en el club.

Con Messi todavía bajo contrato hasta fin de año, Saja sueña con compartir el campo con su ídolo antes de que termine la temporada. A diferencia de su padre, Mateo se ha hecho un nombre por sí mismo, y sus actuaciones prometen un futuro brillante en el fútbol profesional.