Sebastián Báez debutó con triunfo en el Masters de Shanghái

El argentino Sebastián Báez avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái tras vencer al local Zhizhen Zhang con un marcador de 2-6, 6-3 y 6-4, en un partido que duró casi dos horas.

Después de perder el primer set, Báez recuperó el control en el segundo, logrando un quiebre temprano que le permitió forzar un tercer set. En el tramo decisivo, consiguió otro quiebre en el octavo juego, manteniendo su ventaja hasta cerrar el encuentro con su servicio.

Con esta victoria, Báez enfrentará en la próxima ronda al danés Holger Rune, actualmente en el puesto 11 del ranking mundial.

El Masters 1000 de Shanghái cuenta con la participación de los principales tenistas del circuito en la última gira por Asia de la temporada. Mañana jugarán los argentinos Francisco Comesaña, Camilo Ugo Carabelli, Juan Manuel Cerúndolo y Mariano Navone.