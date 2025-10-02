Daniela Celis contó que Thiago Medina será sometido a un procedimiento médico

Daniela Celis contó que Thiago Medina será sometido a un procedimiento médicoESPECTÁCULO Julia VOSCO
Daniela Celis informó sobre el estado de salud de Thiago Medina, quien será sometido a un procedimiento médico este jueves. Tras recibir el parte médico, Celis compartió que Medina "sigue evolucionando favorablemente". Actualmente está despierto, se alimenta y recibe oxígeno a través de una cánula nasal.
La expareja de Medina pidió a la comunidad que siga la cadena de oración, explicando que se realizará una limpieza de la herida de la cirugía del tórax. “Es un proceso largo, pero confiamos en su recuperación gracias al trabajo de los profesionales y al apoyo de todos”, añadió, enfatizando la importancia de la energía positiva que envían sus seguidores.
