El gobierno de Pullaro inauguró nueva delegación del Ministerio de Justicia y Seguridad en Rafaela

El Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inauguró el jueves una nueva delegación en Rafaela, ubicada en calle Güemes 282. Este espacio albergará tres servicios integrados: el Centro de Denuncias, la Agencia de Mediación (AGEM) y el Centro de Asistencia Judicial (CAJ), además de una oficina para los referentes territoriales del ministerio.

Durante la ceremonia de apertura, el intendente Leonardo Viotti destacó la importancia del nuevo centro, afirmando que se trata de un espacio donde se coordinarán servicios centrados en la seguridad y el asesoramiento a los ciudadanos de Rafaela y su región. "Vamos a poder desarrollar tareas que ya veníamos haciendo, como el comando unificado, y seguiremos trabajando en conjunto con instituciones y vecinos", señaló.

El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que los servicios están listos para funcionar, ofreciendo atención inmediata desde el primer día. "Este es un lugar donde se va a escuchar y atender; nadie se irá sin una respuesta del Estado", aseguró.

Virginia Coudannes, secretaria de Gestión Institucional del ministerio, explicó que la nueva sede permitirá ofrecer respuestas integrales en un solo lugar. "Es un espacio donde los vecinos pueden hacer una denuncia, recibir asistencia judicial y acceder a herramientas de mediación", enfatizó.

Funcionamiento de la Delegación

El Centro de Denuncias ofrecerá atención y orientación a la comunidad, preparando las denuncias que se enviarán automáticamente a las fiscalías correspondientes. Su horario de atención será de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y estará a cargo de jóvenes abogados.

El CAJ brindará asistencia a víctimas de delitos, orientándolas sobre sus derechos y facilitando la constitución como parte querellante en casos pertinentes. Este centro se enfocará especialmente en delitos como violencia de género, agresiones sexuales y homicidios.

Por su parte, la AGEM gestionará la Mediación Prejudicial Obligatoria en temas civiles, comerciales y de familia, asegurando el seguimiento y regulación de mediadores.

Con esta nueva delegación, el Gobierno provincial busca fortalecer su presencia en el territorio, acercando la justicia y el apoyo a los vecinos de Rafaela.