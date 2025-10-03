GP de Singapur de F1

Singapur, una ciudad-estado del sudeste asiático y excolonia inglesa, acogerá el Gran Premio de Singapur desde 2008. En esta ocasión, el evento se celebra como la fecha 18 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, donde los equipos buscarán mejorar su posición en el campeonato de constructores. Pilotos como Yuki Tsunoda, Liam Lawson y Franco Colapinto pelearán por asegurar su lugar para la temporada 2026, mientras que Max Verstappen, actualmente segundo en el campeonato, intentará cerrar la brecha con Oscar Piastri, líder del torneo.

Características del circuito

El Marina Bay Street Circuit, trazado por el arquitecto Herman Tilke, es un circuito urbano de casi 5 kilómetros y el primero en celebrar una carrera nocturna. Presenta un trazado técnico, angosto y lleno de curvas a 90°, donde la dificultad de los sobrepasos es alta. Con cuatro zonas de DRS, el circuito tiene un alto potencial para la aparición del Safety Car, debido a su cercanía con los muros.

Los pilotos completarán un total de 62 vueltas para cubrir los 308 kilómetros requeridos, compitiendo en condiciones de alta humedad y temperaturas que pueden alcanzar los 60°C en la cabina del coche. Para mitigar estos riesgos, la FIA ha implementado normativas de 'riesgo térmico' para permitir el uso de chalecos refrigerantes y técnicas de enfriamiento, como el 'Lumi bath'.

Eventos recientes y polémicas

El GP de Singapur es recordado por el escándalo del 'Crash Gate' en 2008, cuando se reveló que un accidente fue deliberadamente orquestado por el equipo Renault. Este escándalo tuvo repercusiones duraderas en la F1, incluyendo la descalificación de su director Flavio Briatore.

En 2024, el evento estuvo marcado por la polémica sobre los comportamientos de los pilotos en la radio y un incidente peculiar donde un lagarto interrumpió la práctica. Lando Norris logró una victoria decisiva, mientras Franco Colapinto se destacó con una maniobra notable en carrera.

Situación de los Equipos

McLaren busca resarcirse después de un fin de semana difícil en Bakú. Mercedes, aunque cuenta con un podio reciente, enfrenta retos en este circuito. Ferrari, sin actualizaciones, deberá evitar errores para mantener su posición en el campeonato.

Red Bull, representado por Verstappen, intentará capitalizar cada oportunidad para acercarse a Piastri, mientras Williams y Racing Bulls también pelearán por puntos valiosos. Los equipos en puntos críticos como Aston Martin, Sauber, Haas y Alpine enfrentan retos significativos para clasificar y sumar en la tabla.

Horarios del GP de Singapur para Argentina

Viernes 3 de octubre Práctica 1: 6:30 Práctica 2: 10:00

Sábado 4 de octubre Práctica 3: 6:30 Clasificación: 10:00

Domingo 5 de octubre Carrera: 9:00



El Gran Premio de Singapur promete ser un evento intenso y emocionante, con un circuito que desafía tanto a los pilotos como a los equipos, en un ambiente nocturno único.