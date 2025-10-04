Cami Homs y José Sosa revelaron el original nombre que eligieron para su bebé

Camila Homs, modelo y pareja del futbolista José Sosa, espera con entusiasmo la llegada de su primer hijo. Este viernes, sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre elegido para su bebé: Aitu. En un emotivo posteo, Homs compartió imágenes de momentos en familia, donde Sosa la abraza mientras acaricia su pancita. La publicación recibió una ola de mensajes de felicitación y apoyo.

Al ser interrogada sobre un posible matrimonio con Sosa, Homs respondió: “Ojalá que sí, pero ahora estamos 100% enfocados en la llegada de nuestro hijo”. Expresó que tras el nacimiento de su bebé podría considerarlo, admitiendo con humor que no puede beber alcohol en este momento.

Homs habló sobre cómo ha integrado su familia con Sosa, destacando que sus otros hijos tienen una buena relación con él, ya que conviven desde hace más de dos años. A pesar de los desafíos iniciales del embarazo, como dolores de cabeza, ahora se siente en plena forma y ha retomado su rutina de ejercicios, compartiéndola en redes sociales.

Sin embargo, la joven ha enfrentado críticas por parte de algunos seguidores respecto a su decisión de seguir entrenando durante el embarazo. En una entrevista, Homs fue clara al responder a las opiniones ajenas: “No me importa tu consejo. Ni siquiera lo leo”. También mencionó que incluso recibe comentarios no solicitados de su madre, a quienes rechaza al afirmar que vivirá su embarazo a su manera.

Camila Homs reflexionó sobre el juicio que enfrentan las figuras públicas en redes sociales, señalando la falta de conocimiento que tienen los críticos sobre su vida. Con respecto a los mensajes que recibe, destacó: “Me critican por ir al gimnasio, pero me hace bien, y estoy siguiendo las indicaciones de un profesional”.