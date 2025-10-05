Espert vino a Rafaela en el avión del narco y se reunió en privado con un empresario local

El escándalo que involucra al diputado y candidato libertario José Luis Espert con el empresario detenido por narcotráfico, Federico “Fred” Machado, se intensifica. Según un informe de 47 páginas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), publicado por El Destape, Espert realizó 36 vuelos en aviones de Machado en 2019. Uno de los vuelos destaca: el 2 de agosto de ese año, Espert, entonces precandidato presidencial, viajó de San Fernando a Rafaela en un avión privado, acompañado por su compañero de fórmula Luis Rosales y una fotógrafa.

En Rafaela, Espert fue trasladado por líderes locales a Venado Tuerto, donde lideró un acto político en el Hotel Riviera. Fuentes cercanas confirmaron que el candidato solicitó una reunión privada con un empresario local ese día, sin la presencia de militantes. Inicialmente, el viaje a Venado Tuerto iba a realizarse en el avión de otro empresario de la región, pero fue cancelado debido a que el piloto no se encontraba en condiciones de volar.