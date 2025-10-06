La Selección arranca la preparación para los amistosos en EE. UU

La Selección argentina de fútbol inicia su preparación para la Fecha FIFA de octubre, donde disputará dos amistosos en Estados Unidos contra Venezuela y Puerto Rico. Este domingo, tres futbolistas arribaron a la concentración en Miami: Enzo Fernández, Cristian “Cuti” Romero y Marcos Senesi, quienes compartieron un mensaje en redes sociales: “¡En marcha, otra vez!”.

Se espera que en las próximas horas se integren el resto de los convocados para que el entrenador Lionel Scaloni comience los entrenamientos. Estos partidos servirán a Scaloni para probar nuevas estrategias de cara al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Entre los convocados, destacan las inclusiones del arquero Facundo Cambeses (Racing), el defensor Lautaro Rivero (River) y el mediocampista Aníbal Moreno (Palmeiras). Enzo Fernández retorna tras su ausencia en la última convocatoria por suspensión, mientras que Senesi se gana su lugar debido a lesiones de otros jugadores como Licha Martínez y Facundo Medina.

Otra citación notable es la de José Manuel López, quien confirmó su lugar tras destacadas actuaciones en la Copa Libertadores. Sin embargo, Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen) y Paulo Dybala, en etapa final de recuperación en Roma, no fueron convocados por problemas físicos. Thiago Almada también fue desafectado tras recuperarse de una lesión reciente.

Scaloni ha llamado a cinco jugadores del fútbol argentino, que incluye a los campeones del mundo Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Leandro Paredes.