Sabrina Rojas respondió a las críticas con un contundente mensaje

Sabrina Rojas reaccionó enérgicamente tras recibir críticas por un comentario despectivo que sugería que “tiene un moño en la cabeza”. La conductora utilizó sus redes sociales para expresar su descontento con el machismo presente en ciertos comentarios.

Durante la fiesta de los Martín Fierro 2025, Rojas y el conductor Martín Salwe participaron en una entrevista con un tiktoker, donde la modelo hizo una broma sobre colágeno y elogia al entrevistador. Sin embargo, un usuario en Instagram replicó el video, haciendo alusión a su apariencia de manera despectiva.

“¿Perdón? Estoy disfrutando con dos chicos talentosos que merecen una nota divertida. Si me hubiese gustado alguno de ellos, ¿realmente dirían que tengo un moño?”, cuestionó Rojas, agregando que si la situación fuera inversa, el comentario habría sido diferente.

Este domingo, la artista amplió su defensa en Instagram, denunciando la falta de respeto y el machismo en los comentarios sobre su apariencia.