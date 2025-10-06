Presentación libro de Milei: Fabricio Dellasanta y los libertarios de Rafaela dicen presente

Presentación libro de Milei: Fabricio Dellasanta y los libertarios de Rafaela dicen presenteRAFAELA R24N
Un nutrido grupo de rafaelinos partió esta mañana rumbo a Buenos Aires para estar presentes en la presentación del libro de Javier Milei en el Estadio Movistar Arena. R24N es el único medio de la ciudad que cubre el evento en vivo y podemos asegurar que el estadio está absolutamente colmado; la concurrencia será todo un récord. Los rafaelinos han llamado la atención por su alta participación. Junto a Dellasanta, también viajó la concejal electa Milagros Zafra.
