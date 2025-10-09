Se lesionó Álvaro Montoro y se pierde el resto del Mundial Sub 20

El futbolista de 18 años, ex Vélez, sufrió una fractura de clavícula durante la primera parte del encuentro. Tras someterse a los estudios médicos correspondientes, la Selección Argentina anunció a través de su cuenta oficial en X (ex Twitter) que Montoro será operado este sábado en Buenos Aires por el departamento médico de la AFA. En el comunicado se expresó: “Parte médico: el futbolista Montoro presenta una fractura en la clavícula derecha. ¡Pronta recuperación Álvaro, estamos con vos!”

Después de la cirugía, Montoro iniciará un periodo de recuperación que podría llevarle al menos tres meses. Su regreso a las canchas no se espera antes de 2026.

Con esta baja, la Albiceleste se prepara para enfrentar a México en los cuartos de final del Mundial Sub 20, programado para el próximo sábado por la noche, en su búsqueda por un lugar en las semifinales del torneo en Chile.