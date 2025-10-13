Los tres argentinos que fueron liberados por los terroristas

Los tres argentinos que fueron liberados por Hamas luego de más de dos años en cautiverio

En la madrugada del lunes, Hamas liberó un primer grupo de rehenes en Gaza, entre ellos a Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa, quienes ya están bajo custodia del Ejército de Israel. A las 11:00 hora local, se anunció la liberación del resto de los cautivos.

Entre los liberados se encontraban los argentinos Eitan Horn y los hermanos Cunio, Ariel y David, quienes habían sido secuestrados el 7 de octubre de 2023 en comunidades cercanas a la frontera con Gaza. Antes de su entrega a la Cruz Roja, los hermanos pudieron comunicarse con su familia a través de una videollamada.

Sylvia Cunio, madre de Ariel y David, compartió su emoción en una entrevista con la televisión israelí. "Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Están bien. Les dije que los adoro", expresó con lágrimas de alegría.

Además, Hamas anunció que también entregará los cuerpos de 26 rehenes fallecidos, entre ellos el argentino Lior Rudaeff.

La liberación de los rehenes se produce después de más de dos años en cautiverio, y fue posible gracias a un acuerdo promovido por el expresidente Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos.