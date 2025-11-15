Impresionante explosión e incendio en una fábrica en el Polo Industrial de Ezeiza: hay 20 heridos

La tranquilidad de la noche en Spegazzini, Ezeiza, se vio alterada este viernes 14 de noviembre por una fuerte explosión en una empresa de agroquímicos que dejó al menos 20 heridos leves y dos policías intoxicados. El siniestro ocurrió alrededor de las 21:00 y provocó un incendio de grandes proporciones, por lo que los bomberos de la zona trabajan para controlar la situación.

El estallido, audible a varios kilómetros de distancia, afectó también a una fábrica de pinturas, otra de plástico y un depósito de Iron Mountain, causando daños en edificios cercanos. En el centro comercial Los Nogales, en Tristán Suárez, se reportaron vidrieras rotas.

Desde la Clínica Monte Grande informaron sobre 15 personas atendidas, la mayoría por cortaduras por vidrios y algunas con quemaduras, aunque ninguna en estado crítico. El intendente Gastón Granados señaló que las llamas aún son difíciles de controlar debido a nuevas explosiones y alertó sobre la posible liberación de gases tóxicos en la zona, recomendando a los vecinos que usen barbijos.

La policía cortó el tránsito en la autopista Ezeiza-Cañuelas para facilitar el ingreso de servicios de emergencia. Algunos vecinos reportaron un olor a pólvora y se difundieron videos en redes sociales mostrando el caos tras la explosión.

Uno de los residentes, César, relató cómo sintió el estruendo desde su hogar, describiendo escenas similares a videos vistos de Beirut. Otra vecina, Marcela, comentó que la explosión sacudió su casa y que pudo ver una enorme columna de fuego.

Las autoridades locales continúan analizando la causa del incidente y garantizando la seguridad de los habitantes cercanos.