El nuevo apodo que la prensa europea le puso a Franco Colapinto

El piloto argentino Franco Colapinto continúa destacándose en la Fórmula 1, y no solo por su rendimiento en la pista. A días del Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará en el Circuito de las Américas, la prensa europea ha bautizado al bonaerense con el apodo simbólico de “El Gaucho”.

La designación proviene de Sky Sports Italia, que elogió la actuación de Colapinto en el Gran Premio de Singapur, donde finalizó en 16° lugar. Este es el primer apodo que se le asigna en el ámbito automovilístico, ya que hasta ahora siempre había sido referido solo por su nombre.

El apodo, que evoca la identidad argentina, rápidamente resonó en las redes sociales, donde los fanáticos compartieron mensajes de orgullo como “El Gaucho corre por todos nosotros” y “El gaucho de Pilar va por más”.

Colapinto, que busca consolidarse en el equipo Alpine con miras a conseguir un asiento titular en 2026, se mostró optimista ante el cierre de la temporada. “Se viene la mejor parte del año”, expresó en su última publicación.

La próxima carrera tendrá lugar en Austin, Texas, donde Colapinto se preparará para la competencia. A continuación, los horarios del Gran Premio de Estados Unidos:

Cronograma del GP de Estados Unidos