Cabo Verde dio la gran sorpresa de las Eliminatorias 2026

Cabo Verde hizo historia al clasificarse por primera vez para un Mundial de fútbol, superando a Camerún en un decisivo partido de eliminatorias africanas. La selección del archipiélago, conocida como los Tiburones, alineó un once titular que incluyó a seis jugadores nacidos en las islas y a cinco con raíces en Francia y Países Bajos. Entre ellos, destacaron Dailon Livramento, Willy Semedo y Stopira, quienes jugaron un papel crucial en esta hazaña.

Cabo Verde se convierte así en el segundo país con menos habitantes en participar en una Copa del Mundo, con aproximadamente 524,877 habitantes, solo superado por Islandia, que clasificó para Rusia 2018. Esta victoria dejó a Camerún en una situación complicada, obligándolo a buscar su lugar en un repechaje.

En su grupo de eliminatorias, también competían Libia, Angola y Mauricio, donde se esperaba que Camerún liderara, pero la actuación de Cabo Verde sorprendió a todos.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026