Un club de la Liga Profesional echó a su entrenador antes del partido más esperado

Gimnasia y Esgrima La Plata tomó una drástica decisión en un momento crítico del Torneo Clausura: despidió al entrenador uruguayo Alejandro Orfila, a solo días del clásico contra Estudiantes, programado para este domingo en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi.

La directiva tomó esta determinación tras la reciente derrota como local ante Talleres de Córdoba, cerrando así un ciclo de 12 partidos en los que el equipo obtuvo cuatro victorias, un empate y siete derrotas.

Fernando Zaniratto asumirá la dirección técnica del equipo en el próximo clásico. Actualmente, Gimnasia ocupa el 12° lugar en la Zona B del Torneo Clausura, sin posibilidades de clasificar a los playoffs y a seis puntos de la zona de descenso en la Tabla Anual.

El club agradeció a Alejandro Orfila y su cuerpo técnico por su esfuerzo y les deseó éxito en futuros proyectos.