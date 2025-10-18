El impactante testimonio de la enfermera agredida por Luca Vildoza

El basquetbolista argentino Luca Vildoza y su esposa, la voleibolista serbia Milica Tasic, fueron arrestados en Bolonia tras un altercado con el personal de emergencias que atendía una situación de emergencia. El incidente ocurrió alrededor de la medianoche, mientras la pareja regresaba de un partido de Euroliga entre Virtus Bologna y Mónaco.

Según Tiziana D’Antonio, enfermera de 55 años y jefa del equipo de rescate, el conflicto se originó cuando Vildoza bloqueó el paso de una ambulancia, provocando una maniobra peligrosa. D’Antonio aseguró que, tras explicarle la situación de emergencia, el jugador salió de su vehículo, la agredió y le tiró del cuello. Tasic también se bajó y, según la enfermera, la agredió tirándole del pelo.

D’Antonio, voluntaria de la Cruz Roja con 22 años de experiencia, reportó el incidente a la policía, expresando su temor y sorpresa ante la situación. "Nunca imaginé enfrentarme a algo así", comentó, y subrayó la disparidad económica entre ella, que gana 25,000 euros al año, y Vildoza, quien percibe 4 millones de euros anuales.

El abogado de Vildoza, Mattia Grassani, refutó la versión de los hechos proporcionada por el personal sanitario. A pesar de la controversia, la pareja fue liberada tras ser interrogada por la policía.

Tras el incidente, Vildoza se reintegró a su equipo y voló a Francia para un partido contra Asvel Lyon.