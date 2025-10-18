Asesinaron a tiros al presidente de un club mientras viajaba con su hijo

El mundo del fútbol se conmovió el viernes por el asesinato de Stavros Demosthenous, presidente del Karmiotissa FC de la segunda división de Chipre. El dirigente de 49 años fue atacado a balazos mientras conducía su automóvil en Limasol, acompañado de su hijo.

Según informaron fuentes policiales, un furgón bloqueó su camino y los ocupantes dispararon sin previo aviso. Luego, incendiaron el vehículo y huyeron en una motocicleta. Demosthenous, conocido también por su actividad en el mercado automotriz, fue llevado de urgencia al Hospital General de Limasol, donde se confirmó su fallecimiento.

Este trágico suceso ha impactado a la comunidad chipriota, ya que Demosthenous había ocupado también la presidencia del Aris Limassol FC, equipo de primera división. La Policía de Limasol ha puesto en marcha un operativo en el lugar del crimen, con el médico forense y especialistas en investigaciones criminales trabajando para esclarecer el asesinato.

La familia del Karmiotissa FC expresó su dolor mediante un mensaje en redes sociales, recordando a Demosthenous como un líder inspirador.