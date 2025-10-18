Evangelina Anderson apuntó contra Pepe Ochoa

Evangelina Anderson ha estado en el centro de rumores sobre supuestos escándalos amorosos en los últimos meses. En septiembre, se la vinculó con el futbolista Leandro Paredes, lo que ella desmintió rotundamente: “Jamás saldría con un hombre casado”, afirmó, mostrando su apoyo a Camila Galante, la esposa del jugador, y asegurando que la situación le había afectado emocionalmente.

Mientras se enfrentaba a este escándalo, Anderson viajó a México para estar con su familia tras la recuperación de su madre de un ACV. Sin embargo, surgieron imágenes de ella en un centro comercial acompañada por un hombre, material que fue emitido por el programa “LAM”, lo que avivó nuevas especulaciones sobre su vida personal.

En el mismo programa, el panelista Pepe Ochoa comentó sobre el incidente, sugiriendo que la aparición de Anderson en el shopping con otro hombre podría ser una estrategia para desviar la atención de los rumores sobre Paredes. “Existieron caricias y hubo mimos”, afirmó Ochoa, quien dijo haber investigado la situación.

Anderson rápidamente desmintió las afirmaciones de Ochoa, explicando que el joven en cuestión es el hijo de una amiga, de 15 años, la misma edad que su hijo. Enfatizó que su viaje a México era para estar al lado de su madre en un momento difícil.

Recientemente, Anderson volvió a criticar a Ochoa en sus redes sociales, compartiendo un fragmento del programa donde él hablaba sobre los supuestos “mimos” y señalando: “15 años tiene el hijo de mi amiga, 15”. A esto, Ochoa respondió en una transmisión en vivo: “Jamás lo dije y no voy a permitir que digas que estuviste con un menor de edad”. Hasta el momento, Anderson no ha hecho ningún comentario sobre la respuesta del panelista.