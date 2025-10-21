Farmacéutica Rafaelina procesada por hacer recetas truchas a jubilados y defraudar al PAMI en cifra millonaria

El juez federal Aurelio Cuello Murúa, que se desempeña8 en forma subrrogante) en el Juzgado Federal de Rafaela, procesó a una farmacéutica de Rafaela y a un médico de Gálvez por presuntamente simular recetas electrónicas a nombre de afiliados que no pertenecían a su cápita. El perjuicio económico estimado para el PAMI supera el millón de pesos, calculado a valores de 2021.

Los imputados son Gisela Bernini, responsable de la farmacia, y Alberto José Mazzuchelli, médico prestador del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. La causa, denominada “Denuncia y otros s/averiguación de delitos” (expediente FRO 22176/2021), había inicialmenterechazado cargos contra ellos, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario revocó esa decisión al considerar que había pruebas suficientes para avanzar con el procesamiento.

La investigación, llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Investigación de PAMI y el fiscal federal Gustavo Onel, reveló que entre febrero y septiembre de 2021 se emitieron recetas electrónicas a nombre de beneficiarios ajenos a Mazzuchelli. Las prescripciones fueron dispensadas en la farmacia de Bernini, generando un desembolso irregular de aproximadamente $1.125.228 desde el PAMI.

Como parte de la resolución, el juez también dispuso el embargo de bienes de ambos imputados por hasta un millón de pesos y les prohibió obstaculizar la investigación o cambiar de domicilio sin notificación. Ambos deberán comparecer el 30 de octubre en el Juzgado Federal de Rafaela para ser notificados oficialmente de la resolución.