Qué dijo Valentina Cervantes sobre el mensaje privado que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández

Días atrás, trascendió que Wanda Nara le habría mandado un mensaje privado a Enzo Fernández. “Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”, le escribió supuestamente hace más de un año en un chat que inició después de verlo pasear por un country de zona norte.



A raíz de este rumor, empezó a circular que el gesto de la mediática no le habría gustado nada a Valentina Cervantes, pareja del futbolista y mamá de sus dos hijos. Incluso, cobró fuerza la versión de que ese sería el motivo de una mala relación entre ellas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

En diálogo con Sálvese quién pueda (SQP), “Valu” tomó la decisión de no entrar en polémicas con la conductora de la competencia culinaria. “No hay ningún problema con Wanda. Siempre van a tratar de generarlo, pero es algo de la gente. Yo no tengo ningún problema”.

Al ser consultada específicamente sobre la propuesta que habría recibido su pareja, se mostró indiferente: “No he visto ningún mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. Chicos, miren si lo voy a molestar para una bol... No pregunté cosas peores, imagínense ahora".

Después de escuchar estas declaraciones, Majo Martino, panelista del ciclo de espectáculos, sembró dudas sobre la supuesta calma en el reality. “Yo te cuento algo, me cuentan productores, gente adentro del canal, que ella no se la banca a Wanda y habla mal de ella”, lanzó.

En tanto, el dato más contundente lo aportó Yanina Latorre, quien reveló que el tema había sido comentado por la propia Cervantes en el círculo íntimo de la Scaloneta. “Lo contó en una mesa con mujeres de la Selección en la Copa América en Estados Unidos. Salió de su propia boca, sentada, con las otras mujeres de los jugadores de fútbol", indicó.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.