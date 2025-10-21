Qué dijo Valu Cervantes sobre el mensaje que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández

Recientemente se informó que Wanda Nara habría enviado un mensaje privado a Enzo Fernández, destacado futbolista argentino. Según los rumores, la mediática le habría escrito: “Te vi caminando por el barrio, si querés escribime”, después de verlo en un country de la zona norte del Gran Buenos Aires, más de un año atrás.

Este hecho ha generado especulaciones sobre la relación entre Nara y Valentina Cervantes, pareja de Fernández y madre de sus dos hijos. Se afirma que este mensaje habría contribuido a la tensión entre ambas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity, emitido por Telefe.

En una entrevista con el programa Sálvese quien pueda (SQP), Cervantes minimizó el asunto, asegurando: “No hay ningún problema con Wanda. Siempre van a tratar de generarlo, pero es algo de la gente. Yo no tengo ningún problema”. Sobre el mensaje, manifestó indiferencia: “No he visto ningún mensaje. Me mandaron el clip, pero ni le pregunté a Enzo. No es algo que me preocupe”.

Sin embargo, la panelista del programa, Majo Martino, sembró dudas sobre la supuesta calma entre las dos mujeres, afirmando que Cervantes no se lleva bien con Nara. Por su parte, Yanina Latorre agregó que Cervantes habría comentado el asunto en un encuentro con mujeres vinculadas a la Selección Argentina durante la Copa América en Estados Unidos, lo que sugiere que el tema tiene más relevancia de lo que se ha admitido públicamente.