La decisión de AFA sobre la suspensión del partido entre Gimnasia de Jujuy y Deportivo Madryn

El Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional 2026 comenzó de manera controversial en Jujuy, donde el encuentro entre Gimnasia y Deportivo Madryn fue suspendido. El partido se interrumpió en el entretiempo, con Gimnasia liderando 1-0, tras la decisión del árbitro Lucas Comesaña de no reanudar el juego.

Comesaña, quien había recibido amenazas de dirigentes del club local según su declaración, enfrentó el rechazo del público durante todo el encuentro. Su designación para este partido generó críticas, recordando un incidente previo en el que tuvo que abandonar el campo protegido por la policía debido a un arbitraje polémico.

Durante el partido, Comesaña no sancionó un claro penal a favor de Gimnasia y expulsó al defensor local Matías Noble. La tensión culminó en el vestuario, donde se produjo un cruce verbal con Leandro Meyer, secretario de Gimnasia de Jujuy, quien desmintió las acusaciones de amenazas y sugirió que el árbitro buscó justificar la suspensión.

Además, se presentó una denuncia policial contra Comesaña por presunto insulto racista a un alcanzapelotas de 14 años, un hecho que ha incrementado la controversia en torno al partido.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió el Boletín N° 6773 Bis del Tribunal de Disciplina, otorgando a Gimnasia de Jujuy 48 horas para presentar su descargo. Comesaña indicó que la decisión final recaerá en el tribunal.

Se espera que, basado en el informe del árbitro, el tribunal considere concluido el partido y concede el resultado a favor de Deportivo Madryn. La resolución se dará a conocer el próximo jueves, mientras que el partido de vuelta ya está programado para el 2 de noviembre en la cancha de Deportivo Madryn.