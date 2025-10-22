Preocupación en Inter Miami por Lionel Messi

Inter Miami busca dar un paso firme hacia la conquista de la MLS, especialmente tras la reciente conquista de la Bota de Oro por Lionel Messi, quien brilló con actuaciones sobresalientes. Sin embargo, su ausencia en el entrenamiento del martes ha generado preocupación debido a una molestia en la espalda.

El astro argentino no participó en la práctica mientras recibe tratamiento, y aunque se espera que vuelva a entrenar pronto, no se ha confirmado una fecha de regreso. Messi ha estado en acción durante una intensa semana, disputando tres partidos: contra Atlanta United (11 de octubre), Nashville (18 de octubre) y, entre ambos, con la selección argentina ante Puerto Rico (14 de octubre), jugando los 90 minutos en cada encuentro.

Messi fue nombrado el mejor jugador de octubre en la MLS, anotando cinco goles y proporcionando cinco asistencias en esos tres partidos, destacándose especialmente con tres goles frente a Nashville y dos contra Atlanta United.

El argentino cerró la temporada con 29 goles, superando a Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville) por cuatro tantos. Además, lideró la tabla de asistencias con 19, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la MLS en lograrlo.

Próximos partidos de Inter Miami

Inter Miami se medirá a Nashville en la primera ronda de los playoffs:

Partido 1: Viernes 24 de octubre a las 21:00 (hora argentina)

Viernes 24 de octubre a las 21:00 (hora argentina) Partido 2: Sábado 1 de noviembre a las 20:30

Sábado 1 de noviembre a las 20:30 Partido 3 (si es necesario): Viernes 8 de noviembre (horario a definir)

Estructura de los playoffs

Los primeros siete equipos de cada conferencia avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos en las posiciones octava y novena deberán disputar un partido de repechaje.

Conferencia Oeste:

Vancouver Whitecaps vs. Dallas

Los Angeles Galaxy vs. Austin

Minnesota vs. Seattle Sounders

San Diego vs. Portland Timbers o Salt Lake

Conferencia Este:

Cincinnati vs. Columbus Crew

Inter Miami vs. Nashville

Charlotte vs. New York City

Philadelphia Union vs. Chicago Fire u Orlando City

Fechas clave de los playoffs