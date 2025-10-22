Preocupación en Inter Miami por Lionel Messi

Inter Miami busca dar un paso firme hacia la conquista de la MLS, especialmente tras la reciente conquista de la Bota de Oro por Lionel Messi, quien brilló con actuaciones sobresalientes. Sin embargo, su ausencia en el entrenamiento del martes ha generado preocupación debido a una molestia en la espalda.
El astro argentino no participó en la práctica mientras recibe tratamiento, y aunque se espera que vuelva a entrenar pronto, no se ha confirmado una fecha de regreso. Messi ha estado en acción durante una intensa semana, disputando tres partidos: contra Atlanta United (11 de octubre), Nashville (18 de octubre) y, entre ambos, con la selección argentina ante Puerto Rico (14 de octubre), jugando los 90 minutos en cada encuentro.
Messi fue nombrado el mejor jugador de octubre en la MLS, anotando cinco goles y proporcionando cinco asistencias en esos tres partidos, destacándose especialmente con tres goles frente a Nashville y dos contra Atlanta United.
El argentino cerró la temporada con 29 goles, superando a Denis Bouanga (LAFC) y Sam Surridge (Nashville) por cuatro tantos. Además, lideró la tabla de asistencias con 19, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la MLS en lograrlo.
Próximos partidos de Inter Miami
Inter Miami se medirá a Nashville en la primera ronda de los playoffs:
- Partido 1: Viernes 24 de octubre a las 21:00 (hora argentina)
- Partido 2: Sábado 1 de noviembre a las 20:30
- Partido 3 (si es necesario): Viernes 8 de noviembre (horario a definir)
Estructura de los playoffs
Los primeros siete equipos de cada conferencia avanzan directamente a los octavos de final, mientras que los equipos en las posiciones octava y novena deberán disputar un partido de repechaje.
Conferencia Oeste:
- Vancouver Whitecaps vs. Dallas
- Los Angeles Galaxy vs. Austin
- Minnesota vs. Seattle Sounders
- San Diego vs. Portland Timbers o Salt Lake
Conferencia Este:
- Cincinnati vs. Columbus Crew
- Inter Miami vs. Nashville
- Charlotte vs. New York City
- Philadelphia Union vs. Chicago Fire u Orlando City
Fechas clave de los playoffs
- Repechaje: Miércoles 22 de octubre
- Primera ronda (mejor de 3 series): Desde el 24 de octubre hasta el 9 de noviembre
- Semifinales de conferencia: 22 y 23 de noviembre
- Finales de conferencia: 29 y 30 de noviembre
- MLS Cup: Domingo 6 de diciembre