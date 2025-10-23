Castellano ratificó que va a votar a la kirchnerista Caren Tepp, critica con dureza a Viotti y anuncia que quiere competir en 2027

En un reciente reportaje concedido a los colegas de Rafaela Noticias, , Luis Castellano, exintendente de Rafaela, emitió su opinión sobre la controversia generada por las declaraciones del actual intendente de Reconquista, Enrique Vallejos, quien anunció que no votará al peronismo. Frente a la posibilidad de ser incluido en un sentimiento similar, Castellano fue claro y rotundo en su postura: “Voy a votar a Caren Tepp”. Para él, no solo se trata de una elección personal, sino de una reafirmación de los valores y objetivos del justicialismo que, ha demostrado a lo largo de su carrera, tiene la capacidad de poner a Rafaela en un lugar destacado a nivel nacional.



Castellano se distancia de Vallejos al afirmar que “cada uno habla por su cuenta”. Su mensaje subraya la falta de cohesión en las posturas de los líderes del peronismo, lo que refleja una preocupación válida: la fragmentación dentro de un partido que históricamente ha sido una fuerza unificadora en la política argentina. El hecho de que no haya habido una posición colectiva sobre temas cruciales es, sin duda, un signo de debilidad y confusión que debe ser abordado.



El exintendente enfatiza la necesidad de dar paso a una nueva generación de líderes peronistas, mencionando a figuras como Caren Tepp, Valeria Soltermam y Juan Senn. Esta visión es esencial; es momento de que voces frescas y cercanas a la realidad de los ciudadanos asuman roles de liderazgo en el partido. Castellano no solo pide que estas nuevas generaciones tengan protagonismo, sino que, además, plantea la urgencia de ampliar la representación del Partido Justicialista en Santa Fe. A su juicio, es vital que los intendentes, presidentes comunales y referentes locales se hagan escuchar en las decisiones que impactan en sus territorios.



Su visión de trabajar en un proyecto regional que involucre a los 46 municipios y comunas del departamento Castellanos es otro punto que merece atención. El hecho de que temas cruciales como el estado de los caminos rurales, la inacción en la Variante Rafaela y la gestión de los fitosanitarios queden fuera de la agenda actual revela un vacío que Castellano se propone llenar. La historia de la región nos enseña que la planificación y coordinación son fundamentales para el desarrollo; ignorar este legado podría ser un grave error.



En cuanto a sus ambiciones políticas, Castellano no descarta competir en las elecciones de 2027, y menciona a Alcides Calvo como un compañero potencial en esta travesía. Su disposición a enfrentar a Calvo en una interna si fuera necesario muestra su compromiso con el proceso democrático, aunque su deseo de colaboración también resuena como una señal alentadora en un escenario político a menudo caracterizado por divisiones.



Es duro al evaluar la gestión actual de Leonardo Viotti. Castellano no escatima en críticas: la falta de programas de empleo, la paralización de obras públicas, el deterioro de la seguridad y el abandono de espacios públicos son, en su opinión, fallas que requieren atención inmediata. Es un llamado a la responsabilidad, un recordatorio de que las promesas de campaña deben traducirse en acciones efectivas. La ausencia de diálogo con el actual intendente es un aspecto preocupante, y su invitación a Viotti a escuchar a los ciudadanos es un consejo fundamental que todo líder debería tener presente.

Luis Castellano se erige como una voz reflexiva dentro del justicialismo y, aunque su futuro político aún no está definido, sus propuestas y críticas dejan claro que está comprometido con un futuro mejor para su región. Su capacidad para articular las necesidades de la comunidad y la urgencia de un liderazgo renovado son elementos que la política rafaelina y santafesina deben considerar con seriedad.