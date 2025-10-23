¿Van al Mundial? Los 5 jugadores que estan en duda

Cinco futbolistas de la Selección Argentina deben cambiar de equipo para tener posibilidades de ser convocados para la Copa del Mundo que se llevará a cabo el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Actualmente, su escasa actividad los pone en una situación complicada.

Uno de los jugadores afectados es Nahuel Molina Lucero, titular indiscutido para Lionel Scaloni, quien vive un mal momento debido a su casi nula participación en Atlético de Madrid, donde apenas suma 30 minutos por partido. Aunque su lugar en la Albiceleste está asegurado, su falta de minutos podría costarle la titularidad.

Julio Soler, tras brillar en el Mundial Sub 20, no tiene continuidad en Bournemouth y su situación podría cambiar si mejora su tiempo de juego. A sus 20 años, su experiencia es valiosa en una posición donde hay pocas alternativas, lo que lo mantiene en la consideración de Scaloni.

Por su parte, Claudio Echeverri, actualmente en Bayer Leverkusen, tampoco cuenta con la regularidad necesaria. A pesar de ser uno de los pocos destacados en un equipo en crisis, su futuro es incierto, ya que su pase pertenece a Manchester City y podría buscar otro club en enero para sumar minutos.

Walter Benítez, quien debutó en Crystal Palace como suplente, enfrenta una situación similar. La reciente convocatoria de Facundo Cambeses refleja la preocupación de Scaloni por la escasa actividad del arquero, que necesita más tiempo en cancha para mantener su posición en la Selección.

Finalmente, Facundo Buonanotte, que comenzó bien la temporada en Leicester, ha visto reducidos sus minutos tras su cesión a Chelsea. A sus 20 años, su potencial sigue siendo prometedor, pero su futuro dependerá de encontrar un club donde pueda jugar regularmente.

Estos cinco futbolistas tienen la oportunidad de cambiar su destino, pero el tiempo se agota si desean estar en la lista definitiva para el Mundial.