A seis años de la muerte de Santiago Bal, revelaron detalles impactantes de su particular velorio

El 9 de diciembre de 2019 murió Santiago Bal, el querido capocómico con más de 50 años de trayectoria que se desempeñó como actor, autor y humorista del teatro de revista. La noticia fue un shock para el mundo del espectáculo, pero no para su hijo Federico Bal, que decidió homenajearlo con un particular velorio que dejó en shock a Carmen Barbieri.



El joven aseguró que había llorado tantas veces a su padre que cuando finalmente perdió la vida el duelo ya estaba hecho. “Yo nací con un papá megaenfermo. Cada cuatro u ocho meses, me decían: ‘Andá a abrazar a papá porque no sabemos si sale de esta operación’. Toda mi vida estuve amigándome con la muerte de mi viejo. Entraba a terapia y no sabíamos si salía...“, contó al aire de Carnaval.

Lo que vino después fue un relato desopilante: “Fue el mejor velorio que vi en mi vida. Compré dos cajas de whisky. Traje un parlante, mis amigos estaban ahí muy presentes. Empezó a venir una cantidad de vedettes, artistas, figuras. Puse Frank Sinatra y estaban todos bailando".

Por último, expresó: "En un momento prendí un porro en medio del salón. Mi vieja me decía: ‘¿Podés dejar de fumar marihuana?’. Yo le dije: ‘No, se murió mi papá’. Y mi viejo estaba ahí, todos contando anécdotas, nadie lloraba”.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.