Nicki Nicole debuta como actriz en Envidiosa

Nicki Nicole, la reconocida cantante argentina, está entusiasmada con el estreno de su debut como actriz en la tercera temporada de la serie de Netflix "Envidiosa", programado para el 19 de noviembre. Este miércoles, se lanzó un avance que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En "Envidiosa", Nicki interpretará a un personaje llamado Virtudes, sobre el cual ha mantenido detalles en secreto, destacando que se alejará de su imagen habitual. "Virtudes es una persona bastante... La tienen que ver", comentó la artista en un video de la plataforma.

Griselda Siciliani, protagonista de la serie, mostró su alegría por la llegada de Nicki al elenco, compartiendo su entusiasmo a través de redes sociales. Ambas artistas han comenzado a fortalecer su relación fuera de las cámaras, como lo evidenció el reciente cumpleaños de Siciliani, donde Nicki le envió un ramo de flores con una dedicatoria: “Feliz cumple Gris, con amor, Nicki”.

Por su parte, Nicki continúa disfrutando de su romance con el futbolista Lamine Yamal. La cantante fue vista en el Estadio Olímpico de Montjuïc apoyando a su pareja durante un partido del Barcelona, donde el equipo ganó 6-1 al Olympiacos. Su presencia en la tribuna, con una camiseta del número 10 de Yamal, llamó la atención y se viralizó en redes sociales.

El momento más comentado del partido ocurrió cuando Yamal anotó un gol y, tras celebrarlo con su habitual gesto de la corona, realizó un gesto dirigido a Nicki en la tribuna. La relación de la pareja ha sido celebración y apoyo mutuo en sus respectivos campos.