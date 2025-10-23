Las tres principales listas de candidatos a diputados cierran sus campañas en Rosario

La ciudad de Rosario será epicentro este jueves por la tarde del cierre de las tres principales listas que competirán por las nueve bancas de diputados nacionales por Santa Fe. El dato político es que el oficialismo nacional, La Libertad Avanza, con el presidente de la Nación, Javier Milei, estará en la Cuna de la Bandera.

El viernes, desde las 8, entrará en vigencia la veda electoral especialmente en actos partidarios, y entrevistas a candidatos en medios de comunicación.

En Santa Fe estarán habilitados para votar 2.846.454 ciudadanos, cifra que representa el 7,9% del padrón nacional. La provincia es el tercer distrito en importancia electoral

Tres actos

El presidente Milei encabezará el acto de La Libertad Avanza en el Parque España donde se espera la presencia de gran parte del gabinete nacional y de los candidatos locales encabezados por el joven Agustín Pellegrini.

Provincias Unidas, en tanto, a la misma hora estará cerrando su campaña en el Bioceres Arena, en la zona de la terminal de ómnibus rosarina con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro y los candidatos encabezados por Gisela Scaglia, Pablo Farías y Melina Giorgi.

En tanto, Fuerza Patria anuncia una nueva asamblea ciudadana, la modalidad con la que recorrió la provincia la lista que encabeza la rosarina Caren Tepp. Será en la zona oeste de Rosario, en Rouillon y Gaboto. Además de la edil estará el resto de la lista que tiene en segudo lugar a Agustín Rossi.

Nueve bancas

Los tres sectores aparecen en las encuestas como los principales competidores del domingo para ocupar nueve bancas por los próximos cuatro años. Son diez y seis las listas oficialistas y todas en el nuevo sistema de Boleta Única Papel (BUP).

En Santa Fe se constituirán este domingo 8423 mesas en todo el territorio provincial.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.