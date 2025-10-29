Ni Carlos Keen ni Tomás Jofré: el pueblo con asado criollo y glampings con pileta a 1 hora de Buenos Aires

A solo una hora y veinte minutos de la Ciudad de Buenos Aires, Espora se transformó en el refugio favorito de quienes quieren escapar del cemento y el calor de CABA, sin tener que manejar hasta la costa. Este pequeño paraje bonaerense es la definición de “día de campo”: asado bajo los árboles, pileta, caminatas y ese silencio que solo se encuentra lejos del ruido porteño.



Rodeado de estancias y caminos de tierra, Espora conserva el encanto de los pueblos auténticos. Su estación de tren centenaria, los almacenes de época y las parrillas al aire libre invitan a bajar un cambio, comer rico y desconectarse de verdad.

Parrillas, almacenes y glamping: el sabor del verano en Espora

El gran imán del pueblo son sus parrillas y boliches de campo, donde el menú es simple pero irresistible: carnes a la parrilla, verduras asadas, empanadas caseras y cervezas artesanales.

Las Goya Glamping & Bar: restobar con domos para pasar el día, pileta y una carta que va de las carnes al asador a las empanadas y las verduras grilladas. Ideal para comer rico y después tirarse a la pileta.

Estancia Chica: restaurante con menú criollo y pileta, rodeado de naturaleza. Perfecto para una escapada romántica o en familia.

Almacén Espora: boliche de campo histórico de 1908, famoso por sus picadas, bondiola a la parrilla, papas al disco y pizzetas caseras.

Para el postre, no faltan los clásicos: flan casero, queso y dulce o budín con miel, el broche de oro para una tarde de verano con sabor a campo.

Qué hacer en Espora: pileta, campo y relax

Refrescarse en piletas naturales o de estancia, rodeadas de árboles y mucho silencio.

Andar en bici o caminar por caminos rurales, entre montes y animales de granja.

Probar el glamping en domos equipados, una opción sustentable y con aire acondicionado para pasar la noche bajo las estrellas.

Visitar la vieja estación de tren, construida en 1908, que mantiene su estructura original y es uno de los íconos del pueblo.

Hacer cabalgatas o paseos guiados, una experiencia ideal para quienes buscan conexión con la naturaleza.

Cómo llegar a Espora desde Buenos Aires

En auto: tomá la Autopista Acceso Oeste hasta Luján, seguí por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 120 y girá a la derecha por el camino rural hacia Espora. Son solo 8 km más hasta el pueblo.

En tren y micro: subite al Ferrocarril Sarmiento hasta Luján. Desde ahí, tomá un micro local hasta San Andrés de Giles y después pedí un remís hasta Espora.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.