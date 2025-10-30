Franco Colapinto en la cuerda floja: expectación por su futuro en la Fórmula 1

Franco Colapinto y sus seguidores esperan un anuncio sobre su futuro en la Fórmula 1, que podría realizarse en breve. La semana pasada generó mucha expectación sobre su continuidad, pero un medio crítico con el piloto argentino ha sugerido que hay otras opciones más favorables.

En un reciente artículo, Racing News 365, conocido por sus opiniones polémicas, argumentó que Alpine debería esperar antes de decidir quién ocupará el segundo asiento, considerando alternativas que Red Bull no seleccione. El periodista Samuel Coop fue directo en su análisis: “Franco Colapinto no es la persona adecuada para Alpine; la solución es obvia”. Destacó que, aunque Colapinto ha mostrado destellos de velocidad, su tendencia a sobrepasar límites lo ha llevado a cometer errores, perjudicando su reputación.

Coop también mencionó a Liam Lawson y Yuki Tsunoda como mejores candidatos para Alpine, afirmando que “cualquiera de los dos representaría una mejora tangible respecto a Colapinto”. Según el medio, Alpine puede tomarse su tiempo en la decisión, ya que no hay prisa.

Pese a estas críticas, Racing News 365 reconoció que Colapinto tiene una buena posición para continuar en la próxima temporada, habiendo superado a Paul Aron y Jack Doohan, y mostrado un crecimiento en las últimas carreras.

Sin embargo, los aficionados del argentino expresaron su desacuerdo en los comentarios, defendiendo su talento, y recordaron que el rumor sobre un problema con el embrague durante el Gran Premio de Gran Bretaña fue desmentido por la escudería.