La AFA confirmó una novedad histórica para la final de la Copa Argentina

La Copa Argentina se prepara para una final histórica entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors, será la primera vez en la que se utilice el VAR en este torneo.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que Nicolás Ramírez será el árbitro principal, acompañado por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra como asistentes. Fabrizio Llobet actuará como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta y Pablo Dóvalo.

El partido se disputará el martes 5 de noviembre a las 21.10 en el Estadio Juan Domingo Perón de Córdoba, sede de Instituto. Esta incorporación del VAR marca un avance significativo en la gestión arbitral del torneo, que no había contado con esta herramienta debido a limitaciones presupuestarias y de infraestructura.

Ramírez, árbitro con experiencia en encuentros de alta tensión, dirigió este año clásicos como Racing-Independiente y San Lorenzo-Huracán, además de la final de la Primera Nacional donde también se utilizó el VAR.

Independiente Rivadavia ha tenido un trayectoria destacada en el torneo, eliminando a equipos como Estudiantes de Caseros, Platense, Central Córdoba, Tigre y River Plate en semifinales. Argentinos Juniors, por su parte, dejó en el camino a Central Norte, Excursionistas, Aldosivi, Lanús y Belgrano.

La final promete ser emocionante, con la ambición de Independiente Rivadavia de lograr su primer título y la búsqueda de Argentinos por revivir su historia de campeonatos, ahora con el apoyo del VAR.