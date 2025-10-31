Por primera vez, Liz Solari habló de la muerte de su novio

Liz Solari habla por primera vez sobre la muerte de Leonardo Verhagen, un hecho que impactó su vida hace más de una década. En una entrevista con Eco News Talks, la actriz compartió sus recuerdos del trágico episodio ocurrido en enero de 2010 en Rosario, donde Verhagen, de 28 años, falleció repentinamente.

El día del suceso, tras una noche de descanso, Verhagen comenzó a sentirse mal y se desmayó. Solari, en estado de shock, recordó: "Hicimos el amor y murió en mis brazos". A pesar del rápido llamado a emergencias, los intentos de reanimación resultaron infructuosos y, tras más de una hora de esfuerzos, los médicos declararon su muerte.

La autopsia reveló que Verhagen padecía cardiomegalia, una hipertrofia del corazón, y la Policía descartó signos de violencia o intoxicación, concluyendo que la muerte fue natural.

En su relato, Solari expone el impacto emocional de la pérdida, describiendo experiencias espirituales que comenzó a vivir posteriormente. “Cuando la muerte llegó, fui testigo de algo extraordinario. Comprendí que el alma es indestructible”, manifestó, marcando el inicio de su búsqueda espiritual.