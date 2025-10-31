Aseguran que Lamine Yamal le fue infiel a Nicki Nicole

La relación entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal ha sido objeto de controversia en las redes sociales, sobre todo por la diferencia de edad y los distintos estilos de vida de ambos. Su romance, que comenzó en agosto de 2025, generó una serie de críticas, incluyendo señalamientos desde la familia de Yamal, quienes cuestionaron la idoneidad de la relación.

Recientemente, han surgido rumores de que la relación ha terminado debido a una supuesta infidelidad de Yamal. Según la influencer Núria Marín, el jugador del FC Barcelona habría sido visto con la modelo italiana Anna Gegnoso durante un viaje a Milán. Ambos coincidieron en un hotel donde se celebraba una fiesta, y testigos aseguran que Yamal mostraba interés solo por Gegnoso, lo que ha avivado las especulaciones sobre la ruptura.

Este no es el primer encuentro entre Yamal y Gegnoso; los habían visto juntos en diciembre de 2024 en Barcelona. Sin embargo, posteriormente el futbolista comenzó su relación con Nicki Nicole, lo que llevó a que los rumores entre él y la modelo se desvanecieran, hasta ahora.

A pesar de la situación, ambos artistas han mantenido silencio en sus redes sociales respecto a su relación, una estrategia que ya habían utilizado anteriormente para evadir las críticas. La posibilidad de que mantuvieran una relación abierta ha sido discutida, pues Nicki pasa tiempo en Argentina mientras que Lamine se encuentra en España.